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اقتصاد

مدينة بدر: تشغيل خط مواصلات جديد من محطة الأتوبيس الرئيسية إلى السيدة عائشة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:07 ص
تشغيل خط الاتوبيس
تشغيل خط الاتوبيس من مدينة بدر الى السيدة عائشة
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم التشغيل التجريبي لخط مواصلات خارجي جديد من مدينة بدر إلى محطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة، لينضم لباقي خطوط شبكة النقل العاملة بالمدينة، بالتعاون مع مجلس الأمناء.




وأوضح المهندس عمار مندور، أن مسار خط الأتوبيس الجديد يبدأ من محطة الأتوبيس الرئيسية مرورًا بالجامعة الروسية - طريق السويس - الدائري - زهراء مدينة نصر - الحي العاشر- الحي السابع - جامعة الأزهر بنات -  نادي السكة - مزلقان الدويقة - منشأة ناصر - وينتهي بمحطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة.


وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة فى دفع حركة التنمية بالمدينة، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس أمناء المدينة، والسعي الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة والوصول بخدمة النقل الخارجي لجميع أنحاء القاهرة.​
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