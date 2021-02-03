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ثقافة

مسرح أوبرا ملك يستقبل عرض «جنة هنا» الجمعة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:16 ص
صدى البلد
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طارق موسى
يضيء مسرح أوبرا  ملك برمسيس بالعرض المسرحي "جنة هنا"، الذي يبدأ أول عروضه الجمعة المقبل، من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح.


يقول الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "جنة هنا" يعود مجددًا على مسرح أوبرا ملك برمسيس ليبدأ ليالي عرضه هذا الأسبوع من يوم الجمعة المقبل 5 فبراير ويومي السبت والأحد 6 و7 فبراير الجاري، على أن يقدم أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في السابعة والنصف مساءً.


"جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، من بطولة عبير الطوخي، وهالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي، وإخراج محمد صابر.
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أوبرا ملك يستقبل "جنة هنا" يوم الجمعة المقبل

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