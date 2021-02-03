محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس بمركز المحلة الكبرى بتكلفة 16.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة افتتاحات شملت افتتاح ٣ مدارس جديدة بمركز المحلة الكبرى ،بحضور الأستاذة سامية توفيق عضو مجلس النواب ،الأستاذ أحمد الشعراوي والمهندس عمرو السعيد فهمي عضوي مجلس الشيوخ.

وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على افتتاح العديد من المدارس الجديدة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول تزامنا مع العام الدراسي الجديد .









بدأت الجولة بافتتاح مدرسة راغب نخلة الابتدائية بمركز المحلة الكبرى والتي تقع على مساحة ٢٠٥٠.٤٧ متر مربع، وتتكون من ٥ أدوار وتحتوي على عدد (٩) فصول، عدد (٢) فصل رياض أطفال، عدد (١) غرفة مصادر، عدد (١) مكتبة، عدد (١) غرفة مجالات، عدد (١) غرفة مدرسين ، عدد (١) غرفة كمبيوتر ، عدد (١) غرفة مصادر ، عدد (١) غرفة تحضير ، عدد (١) معمل مطور،عدد (١) غرفة طبيب ، عدد (١) غرفة أخصائي وعدد (١) مصلى بتكلفة إجمالية قدرها ٦ مليون و ١٣٤ ألف جنيه.





كما افتتح المحافظ مدرسة عزبة الخزان للتعليم الأساسي والتي تقع على مساحة ٢١٠٠ متر مربع ، وتتكون من ٣ أدوار تحتوي على عدد (٩) فصول ، عدد (٢) فصل رياض أطفال، عدد (١) غرفة كمبيوتر ، عدد (١) غرفة مصادر ، عدد (١) غرفة مجالات ، عدد (١) مكتبة ، عدد (١) معمل مطور، عدد (١) غرفة تحضير ، عدد (١) غرفة أخصائى اجتماعي ، عدد (١) غرفة طبيب ، عدد (١) غرفة مدرسين وعدد (١) غرفة إدارة بتكلفة قدرها ٦ مليون جنيه.





واختُتِمَت الجولة بافتتاح المبنى الإضافي بمدرسة كفر العبايدة الابتدائية المشتركة ، والذي يتكون من ه أدوار ويحتوي على عدد (١٢) فصل ، عدد (٢) فصل رياض أطفال، عدد (١) غرفة مصادر ، عدد (١) غرفة كمبيوتر ، عدد (١) غرفة مجالات وعدد (١) غرفة إشراف ، بتكلفة إجمالية ٤ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه.





كما شدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





يُذْكَر أن محافظ الغربية قام بافتتاح عدد (١٩) مدرسة تحتوي على عدد (٢٩٢) فصل بتكلفة إجمالية ١٠٥ مليون و ٩٢٣ ألف جنيه بمراكز (طنطا ، بسيون ،قطور ، زفتى ، السنطة ،كفر الزيات والمحلة الكبرى) منذ بداية عام ٢٠٢١م .



