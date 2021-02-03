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التضامن تعلن دعمها لصغار الأمهات والشروط التى يجب توافرها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:26 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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هاجر إبراهيم
قالت نرمين أحمد، مسئول متابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، تقوم وزارة التضامن الإجتماعى بتنفيذ مجموعة من الخدمات للمرأة بمختلف طوائفها.

وأضافت "نرمين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من ضمن برامج رعاية المرأة يوجد برنامج " الألف يوم" الذى يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات، حيث يتم صرف نقاط إضافية للثورة الغذائية لهم بقيمة 100 جنيه شهريا والمتابعة الصحية للأطفال والأم نفسها.

وتابعت أن شروط البرنامج أن يكون للأم طفلان بحد أقصى وتقديم لهم التطعيمات الصحية لهم الموجودة فى مراكز الصحة، بالإضافة إلى استخدامها وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف أول ثلاث سنوات فى حياة الطفل، حيث تم دعم 41 ألف أم خلال عام 2019/2020 بتكلفة 65 مليون جنيه، متابعة أنه يجب أن تتقدم الأم لطلب من الوحدة الاجتماعية، ويكون هناك ربط بين وزارة التضامن والتموين فى إضافة النقاط لصغار الأمهات.
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