لحياة زوجية سعيدة.. 10 حلول فعالة لمشكلة الخرس الزوجي

1- التجديد والتغيير:

التغلب على روتين الحياة بأى أفكار حتى لو كانت صغيرة ومن الأشياء التى تساعد على ذلك تغيير في روتين يوم الأسرة مثل الخروج لأماكن ولو كانت قريبة، زيارات سريعة للأصدقاء، التنزه، التسوق.





2- مناقشة موضوعات وأفكار مختلفة وقراءة كتب جديدة والإطلاع على ثقافات مختلفة يساعد على التجديد والتغيير.





3- الحرص على كلمات جميلة ولو بسيطة تساعد على وجود تواصل وحوار فعال والحرص على توجيه الشكر لأن هذه الكلمات تفرق فى حياة الزوجين.





4- التغيير في طريقة أثاث المنزل وتزين المنزل بإستخدام أفكار جميلة بشأن تنظيم المنزل، الأمر الذي يضيف شعور مختلف للتغلب على الروتين.





5- الاعتذار عند الخطأ فالاعتذار من شيم الكبار وسيفتح باب كثيرا للنقاش داخل الأسرة.





6- يجب على الزوجين فهم طبيعة شريك حياته الخاصة وحصر اهتماماته ومحاولة التقرب من الأشياء التى يهتم بها ويفضله كى يلتقى معه فى نقاط مشتركة.





7- لا تستسلم أبدا :

عدم الاستسلام والسعى على بدء أى حوار ولو بسيط يساعدك على الحديث فى الأمور التى تخشى من التحدث فيها.





8- التعرف على طباع شريك حياتك ومحاولة كل طرف معرفة مفاتيح الطرف الآخر لأن ذلك يساعد على حوار أسرى مميز.





9- تعلم فن الاستماع :

وهناك مقولة مشهورة عن الاستماع تقول "أن الكلام من اختصاص المعرفة أما الاستماع فهو امتياز الحكمة".



