الفائزة بمسابقة "رواد الاستدامة" بأبو ظبي: اترك شيئا إيجابيا في كل شخص تتعامل معه

قالت سارة رمضان، الفائزة بمسابقة "رواد الاستدامة " في أبو ظبي، إن الاستدامة مصطلح ليس بجديد وإنما تناوله مختلف.





وأضافت سارة رمضان، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الاستدامة تراعى التأثيرات الإيجابية التي تتركها على كل المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وغيرها.





وأشارت إلى أن الاستدامة تهدف إلى الربح ولكن فى نفس الوقت تراعى مستقبل الأجيال القادمة.



