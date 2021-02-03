موعد والتشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس إيطاليا





ويدخل نابولي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 2-0 على بارما الأحد الماضي في الدوري، بينما يتطلع أتالانتا لاستعادة توازنه مجددا بعد الخسارة أمام لاتسيو 1-3 بالدوري أيضًا .





ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، فيما يحتل أتالانتا المركز السابع بفارق نقطة خلف نابولي.



وجاء تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة أتالانتا كالتالي:





حراسة المرمى: أوسبينا





خط الدفاع: دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي





خط الوسط: ديم، باكايوكو، زيلينسكي





خط الهجوم: لوزانو، بيتانيا، إنسيني.

يستضيف فريق نابولي نظيره أتالانتا، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.