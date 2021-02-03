ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:46 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
Advertisements
محمد يحيى
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا وذلك أون لاين بمعدل ثلاث أو أربع ندوات أسبوعيا.


وقالت المصلحة فى بيان لها اليوم إنها تستهدف من خلال هذه الندوات التوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا سواء على المنظومة الحالية أو السابقة وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

اقرأ أيضا ..البترول والنقل يبحثان تطوير واستغلال التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية

تابعت "تقوم المصلحة بتوفير محاضرين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة مشيرة إلى أنها أتم استعداد للتعاون مع كافة  مؤسسات المجتمع المدني من غرف واتحادات وجمعيات ونقابات لتنظيم ندوات توعية مجانية لأعضاء هذه المؤسسات".

ودعت من يرغب من هذه المؤسسات والجمعيات والنقابات  بعقد ندوة توعية بالتنسيق مع المصلحة من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 على أن تقوم المؤسسة بتحديد موعد الندوة و موضوعها سواء تقديم الإقرارات على المنظومة الحالية أو السابقة أو عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو غيرها من الموضوعات الضريبية، وكذلك تحديد  عدد أعضائها المشاركين بالندوة وسيتم تنظيمها على الفور.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رضا عبد القادر: استعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية المقبل

الضرائب: ندوات توعية مجانية لكبار الممولين والمهن الحرة.. اعرف طريقة الحجز

الضرائب: بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة أول يناير .. وندوات توعية مجانية لكبار ومتوسطى الممولين

تعاون بين الضرائب والغرف التجارية لنشر الوعى الضريبى

رئيس مصلحة الضرائب: وزير المالية وجه بضرورة نشر الوعي الضريبي بكل المستجدات

مصلحة الضرائب: يجب نشر الوعي بالمستجدات الضريبية.. على نقابة التجاريين مساندتنا.. وتعاون مثمر بين الشعبة والمصلحة لتوضيح الإجراءات المميكنة

ترشيحاتنا

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية

رسالة تحفيزية من ليفربول للاعبي الفريق قبل مواجهة برايتون

المقاولون العرب: شرط وحيد لضم ربيعة من الأهلي.. وثقتنا فى النحاس كبيرة

استشاري نفسي يحذر كل زوج وزوجة من هذه الأمور

وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

ذراع كوفيد.. لقاح كورونا يترك آثارا جانبية غريبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر