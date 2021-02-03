أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا وذلك أون لاين بمعدل ثلاث أو أربع ندوات أسبوعيا.
وقالت المصلحة فى بيان لها اليوم إنها تستهدف من خلال هذه الندوات التوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا سواء على المنظومة الحالية أو السابقة وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.
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تابعت "تقوم المصلحة بتوفير محاضرين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة مشيرة إلى أنها أتم استعداد للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من غرف واتحادات وجمعيات ونقابات لتنظيم ندوات توعية مجانية لأعضاء هذه المؤسسات".
ودعت من يرغب من هذه المؤسسات والجمعيات والنقابات بعقد ندوة توعية بالتنسيق مع المصلحة من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 على أن تقوم المؤسسة بتحديد موعد الندوة و موضوعها سواء تقديم الإقرارات على المنظومة الحالية أو السابقة أو عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو غيرها من الموضوعات الضريبية، وكذلك تحديد عدد أعضائها المشاركين بالندوة وسيتم تنظيمها على الفور.
وقالت المصلحة فى بيان لها اليوم إنها تستهدف من خلال هذه الندوات التوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا سواء على المنظومة الحالية أو السابقة وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.
اقرأ أيضا ..البترول والنقل يبحثان تطوير واستغلال التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية
تابعت "تقوم المصلحة بتوفير محاضرين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة مشيرة إلى أنها أتم استعداد للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من غرف واتحادات وجمعيات ونقابات لتنظيم ندوات توعية مجانية لأعضاء هذه المؤسسات".
ودعت من يرغب من هذه المؤسسات والجمعيات والنقابات بعقد ندوة توعية بالتنسيق مع المصلحة من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 على أن تقوم المؤسسة بتحديد موعد الندوة و موضوعها سواء تقديم الإقرارات على المنظومة الحالية أو السابقة أو عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو غيرها من الموضوعات الضريبية، وكذلك تحديد عدد أعضائها المشاركين بالندوة وسيتم تنظيمها على الفور.