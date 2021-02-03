الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

قال الدكتور أحمد شوقى، عضو اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة، إن أرقام المصابين واضحة وصريحة ولا جدال فيها وصحيحة 100٪.









وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن المواطن المصري الآن أصبح لديه الوعى الصحى لفكرة العزل المنزلى.









وأشار إلى أن البروتوكولات والعلاج متاح فى الصيدليات الخارجية وليس فقط فى مستشفيات العزل والحميات.









وتابع: " إننا متفقون منذ بداية الجائحة أن الأرقام التى تعلن عنها وزارة الصحة صحيحة، ولكن يمكن الضرب فى 10 لـ 10 أضعاف حتى نصل إلى الأرقام الفعلية على أرض الواقع".



