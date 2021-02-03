مش نهاية العالم.. شوبير يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب الهزيمة من غزل المحلة





وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن الزمالك يقدم أداء جيد منذ بداية الدوري المصري، بالإضافة إلى أن باتشيكو، المدير الفني للفريق ذكي ومميز.





وتابع قائلا: "الهزيمة أمام المحلة ليست نهاية العالم"، مشددًا على أن الزمالك قادر على تصحيح الأخطاء.





وأكمل أن موقف باتشيكو مثير للدهشة بعد قرارها بعدم مشاركه سيف الدين الجزيري و مروان حمدي صفقتي الفريق الجدد.





وتابع أن فرجاني ساسي نجم الفريق لم يكن في مستواه بالأمس، ولكنه كان "أفضل الوحشين".

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لجماهير الزمالك عقب الهزيمة أمس أمام غزل المحلة في الجولة 11 من بطولة الدوري المصري.