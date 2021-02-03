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حوادث

فى خامس يوم حريق.. الأدخنة والنيران تتصاعد فى عقار فيصل.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:45 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
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محمد زهير
تواصل الأجهزة الأمنية فرض كردون بمحيط العقار فيصل الذى اشتعل بالقرب من الطريق الدائرى، بالإضافة إلى انتشار رجال المرور أعلى الدائرى لمنع تكدس السيارات.

وتستمر الأدخنة فى الصعود من المبنى لليوم الخامس على التوالى من داخل مخزن الأحذية بمنطقة فيصل نطاق كرداسة.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ومصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الى المكان وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده لمحاولة إخماد الحريق.

وقام رجال المباحث ب مديرية أمن الجيزة ، بإخلاء عقارين مجاورين للعقار من السكان، وتم إيقاف عمليات الإطفاء بشكل مؤقت، بعدما تم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.


فى خامس يوم حريق.. الأدخنة والنيران تتصاعد فى عقار فيصل.. صور
فى خامس يوم حريق.. الأدخنة والنيران تتصاعد فى عقار فيصل.. صور
فى خامس يوم حريق.. الأدخنة والنيران تتصاعد فى عقار فيصل.. صور
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