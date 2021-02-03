ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: أمريكا لن تهاجم إيران وسنضطر للعمل بشكل مستقل لإزالة الخطر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:51 ص
تساحي هنجبي
تساحي هنجبي
Advertisements
سمر صالح
قال وزير شئون الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن "واشنطن لن تهاجم البرنامج النووي الإيراني"، مشددا على أنه "يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل إيران نووية" بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".


وأضاف تساحي هنجبي أنه "سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها، أو تتصالح مع جمهورية إسلامية مسلحة نوويا".


وقال وزير شئون الاستيطان الإسرائيلي لقناة "كان": "لن تهاجم الولايات المتحدة المنشآت النووية في إيران أبدا".


وأضاف: "على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل إيران نووية"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستضطر إلى العمل بشكل مستقل لإزالة هذا الخطر".


وحول نظرته المستقبلية لهذا الموضوع، أوضح هنجبي: "من الممكن ألا يكون هناك خيار في المستقبل (سوى مهاجمة إيران عسكريا)..آمل أنه عندما تواجه قيادتنا هذه المعضلة، فإنها لن تقبل ذلك (إيران مسلحة نوويا)".


ولفت تساحي هنجبي إلى أن الإيرانيين أثبتوا أن لديهم قدرة "محدودة للغاية"، في الانتقام من إسرائيل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ذكرى مقتل قاسم سليماني.. اشتعال التوتر بين إيران وإسرائيل قبل خروج ترامب من البيت الأبيض.. مستشار بايدن يحذر من حصول طهران على ترسانة نووية.. وتقارير إسرائيلية تكشف تحركات تكتيكية لحزب الله في سوريا

وزير إسرائيلي يطالب بمنع الفلسطينيين من البناء في الضفة الغربية

حل الدولتين ونووي إيران.. مخاوف إسرائيل من إدارة بايدن

السفير الأمريكي في إسرائيل: تقارب بايدن مع إيران يعرض اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية للخطر

ترشيحاتنا

وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

محمد صلاح في الصدارة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أحمد مجدى يستعرض لياقته داخل الجيم

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

بسبب صورة مخيفة.. تحذير خطير من ارتداء الأطفال ملابس زرقاء في حوض السباحة

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ؟ .. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور