تبديلات الشوط الثاني .. حمادة صدقي يكشف سبب فوز الإنتاج الحربي على الجونة بالدوري

قال حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إنه قدم مباراة قوية أمام نظيره فريق الجونة، بالفوز بثلاثية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز السابع عشر، رغم أن فريقه يعاني بشكل كبير جدا من النقص، وعدم الثقة، بسبب تذبذب النتائج.





وأضاف حمادة صدقي، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر راديو أون سبورت، إن «سر الفوز على الجونة التبديلات في الشوط الثاني، لدي أنا واللاعبين تحدي، وما زال الدوري طويلا، والفوز في أي مباراة سيجعل فريقي يتقدم لأكثر من مركز بجدول ترتيب الدوري»





وأكد أن القادم أصعب بالنسبة للإنتاج الحربي، خصوصا أن الفريق لدية 5 مباريات خلال 20 يوما، متمنيا التوفيق في المباريات المقبلة في الدوري المصري الممتاز.





وأوضح أن لاعبي الإنتاج الحربي يعانون من مشكلات عديدة، بسبب الإحباط وعدم الثقة، بعد خسارتين أمام المصري وطلائع الجيش في الدوري المصري.