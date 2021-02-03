ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يخشى مفاجآت غرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.. الليلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:02 ص
برشلونة
برشلونة
Advertisements
القسم الرياضي
يلتقي برشلونة مع غرناطة، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لوكاس كارميناس.

ومن المقرر أن تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخشى برشلونة من مفاجأت الكأس مثل التي حدثت مع ريال مدريد وأتلتيكو، وذلك عندما يلتقي بغرناطة العنيد مساء الليلة.

ويسعى البرسا للتأهل لنصف نهائي الكأس، والاقتراب أكثر نحو اللقب، خاصة وأن المنافسة على اللقب باتت أسهل بعدما ودع البطولة الثنائي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يلتقي أيضا مساء اليوم ليفانتي مع فياريال في ربع النهائي أيضا، بينما يلتقي غدا الخميس، ريال بيتيس مع أتليتك بلباو في آخر مواجهات ربع النهائي.

جدير بالذكر أن إشبيلية كان أول المتأهلين للمربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا، بعدما تغلب أمس الثلاثاء، على ألميريا بهدف نظيف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقاسم الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة فى الجولة 15

مواجهة سهلة لـ برشلونة.. تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا

انبراشه أول ربع ساعة.. تركي آل الشيخ يضع خطة إيقاف ميسى حال مواجهة برشلونة

برشلونة يواجه غرناطة.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

ألميريا يودع كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من إشبيلية بهدف

ترشيحاتنا

6 أذكار تغفر الذنوب.. حث عليها الرسول

المقاصة يكشف تفاصيل بيع مروان حمدي لنادي الزمالك

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ؟ .. أمين الفتوى يجيب

أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

ذراع كوفيد.. لقاح كورونا يترك آثارا جانبية غريبة

فيلم حظر تجول يحصد 105 جنيهات خلال يوم

Advertisements

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية

ميدو ينفعل على جنش بعد تصريحاته عن الشناوي وأبو جبل

تعرف علي مدة غياب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك عقب طرده أمام غزل المحلة

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

المقاصة يكشف تفاصيل بيع مروان حمدي لنادي الزمالك

خاضوا المباراة "بتكبر".. خالد عيد يكشف سر فوز غزل المحلة أمام الزمالك في الدوري

أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

مش نهاية العالم.. شوبير يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب الهزيمة من غزل المحلة

وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

قيمة الغرامات المفروضة على جالاتا سراي حال تأخر سداد أموال إعارة مصطفى محمد.. الزمالك يكشف

المقاولون العرب: شرط وحيد لضم ربيعة من الأهلي.. وثقتنا فى النحاس كبيرة

بواليا قادر على قيادة الهجوم ..حسام غالي يختار تشكيل الأهلي الأنسب لمباراة الدحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور