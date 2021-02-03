ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فوسي يكشف وقت انتهاء رعب الوباء.. و110 آلاف إصابة كورونا بأمريكا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:53 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
Advertisements
محمد علي
رصدت الولايات المتحدة  110 آلاف و679 ألف إصابة جديدة بكوفيد -19 و3389 حالة وفاة أخرى ذات صلة خلال الساعات الماضية، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز. 

ويرفع هذا العدد الإجمالي في أمريكا إلى ما لا يقل عن 26431.799 مليون حالة مؤكدة و 446744 ألف حالة وفاة.

وتشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى الحالات القادمة من الخارج.  

وحول عدد اللقاحات التي تم توزيعها في أمريكا، فوصلت إلى ما لا يقل عن 52،657،675 مليون جرعة لقاح، تم منها تطعيم  ما لا يقل عن 32،780،860 شخصًا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ووفق شبكة سي إن إن، قال الدكتور أنتوني فوسي ، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بأمريكا، إن جرعات لقاح فيروس كورونا المتاحة في الولايات المتحدة من المتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

وقال فوسي لشبكة سي إن إن : "إن الأمر يتعلق بتكثيف جهود الإنتاج وسرعته والقدرة على القيام بذلك. مع اقترابنا من منتصف فبراير ، وحتى مارس وأبريل ، سيتم تسريع عدد الجرعات التي ستكون متاحة بشكل كبير". 

أضاف "في الوقت الحالي ، الشيء الحقيقي المقنع هو أن العرض لا يلبي الطلب، لذا يتعين علينا إدخال المزيد من اللقاحات إلى الناس ، وعلينا التأكد من أننا نستخدم كل إمكانية للحصول على الجرعات هناك. ".

وقال إنه مع توفر الجرعات من شركات مثل Johnson & Johnson وNovavax، "ستتحسن الأمور بشكل تدريجي".

والتطعيم الجماعي المطلوب يحتاج حوالي 70٪ إلى 85٪ من السكان من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول نهاية الصيف أو بداية الخريف، كما ذكر فوسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. اليابان تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بداية الأزمة

اليابان تكشف عن روبوت عملاق لتنشيط السياحة فى زمن كورونا .. فيديو

التحذيرات ضاعت في الهوا.. الخبراء: أمريكا تجاوزت كل توقعات الإصابة بكورونا

عشرات الملايين من الجرعات.. أمريكا تتفاوض مع فايزر للحصول على دفعة جديدة من لقاح كورونا

أمريكا تسجل 3350 حالة وفاة بكورونا.. و204 آلاف إصابة في 24 ساعة

فعلتها الصين وفشلت أمريكا.. عداد كورونا يكشف كيف تعاملت أكبر دولتين في العالم لاحتواء الوباء

ترشيحاتنا

قرار عاجل لـ طيران الإمارات بعد حظر السعودية السفر من 20 دولة مؤقتا

6 أذكار تغفر الذنوب.. حث عليها الرسول

قبل تعليق الرحلات.. مصر للطيران تسير 6 رحلات إلى السعودية وتلغي 3 أخرى

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو

دمار العالم برعاية "ريتشارد".. رد من بوتين على سيناريو الحرب النووية

خاضوا المباراة "بتكبر".. خالد عيد يكشف سر فوز غزل المحلة أمام الزمالك في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور