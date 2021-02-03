فوسي يكشف وقت انتهاء رعب الوباء.. و110 آلاف إصابة كورونا بأمريكا

رصدت الولايات المتحدة 110 آلاف و 679 ألف إصابة جديدة بكوفيد -19 و3389 حالة وفاة أخرى ذات صلة خلال الساعات الماضية، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.





ويرفع هذا العدد الإجمالي في أمريكا إلى ما لا يقل عن 26431.799 مليون حالة مؤكدة و 446744 ألف حالة وفاة.





وتشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى الحالات القادمة من الخارج.





وحول عدد اللقاحات التي تم توزيعها في أمريكا، فوصلت إلى ما لا يقل عن 52،657،675 مليون جرعة لقاح، تم منها تطعيم ما لا يقل عن 32،780،860 شخصًا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





ووفق شبكة سي إن إن، قال الدكتور أنتوني فوسي ، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بأمريكا، إن جرعات لقاح فيروس كورونا المتاحة في الولايات المتحدة من المتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.





وقال فوسي لشبكة سي إن إن : "إن الأمر يتعلق بتكثيف جهود الإنتاج وسرعته والقدرة على القيام بذلك. مع اقترابنا من منتصف فبراير ، وحتى مارس وأبريل ، سيتم تسريع عدد الجرعات التي ستكون متاحة بشكل كبير".





أضاف "في الوقت الحالي ، الشيء الحقيقي المقنع هو أن العرض لا يلبي الطلب، لذا يتعين علينا إدخال المزيد من اللقاحات إلى الناس ، وعلينا التأكد من أننا نستخدم كل إمكانية للحصول على الجرعات هناك. ".





وقال إنه مع توفر الجرعات من شركات مثل Johnson & Johnson وNovavax، "ستتحسن الأمور بشكل تدريجي".





والتطعيم الجماعي المطلوب يحتاج حوالي 70٪ إلى 85٪ من السكان من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول نهاية الصيف أو بداية الخريف، كما ذكر فوسي.