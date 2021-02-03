ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من منزلها... رشا مهدي تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:58 ص
رشا مهدي
رشا مهدي
Advertisements
ندى فكري
شاركت الفنانة رشا مهدي، جمهورها بـصورة  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت رشا مهدى من منزلها وعلقت  قائلة: "صباح الورد عالناس الحلوة اللي صاحية بدري ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:
-صباح الجمال
-قمر يا رشا
-شكلك يجنن

يُذكر أن آخر أعمال رشا مهدي  مشاركتها في بطولة مسلسل  "طاقة حب" الذى يعرض على شاشة قناة الحياة.

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رشا مهدى: جمهور الملكي يستحق اللقب الأفريقي

بإطلالة كلاسيكية.. رشا مهدي تتألق في أحدث ظهور لها

عاند الحياة واضحك.. رشا مهدي توجه رسالة لـ متابعيها بعد انتهاء 2020

رشا مهدي تستعرض لياقتها البدنية بالجيم

زي القمر.. رشا مهدي تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالتها.. شاهد

بإطلالة ناعمة.. رشا مهدي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

طرح سوبارو إمبريزا الجديدة 2021 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

أحمد مجدى يستعرض لياقته داخل الجيم

لمجابهة كورونا.. غلق أكبر سنتر تعليمي بالإسكندرية وتحويل مديره للنيابة

المقاصة يكشف تفاصيل بيع مروان حمدي لنادي الزمالك

مندهش.. المدير الفني لمنتخب مصر لليد: مدير التعاقدات بالأهلي شبهي.. فيديو

حل مؤقت للفلسطينيين.. وثيقة إماراتية إسرائيلية تقدم توصيات لإدارة بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور