من منزلها... رشا مهدي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رشا مهدي، جمهورها بـصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت رشا مهدى من منزلها وعلقت قائلة: "صباح الورد عالناس الحلوة اللي صاحية بدري ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:
-صباح الجمال
-قمر يا رشا
-شكلك يجنن
يُذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" الذى يعرض على شاشة قناة الحياة.
مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.