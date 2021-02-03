اتحاد السلة يهنئ هشام نصر على نجاح مونديال اليد

أرسل الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا لنظيره بالاتحاد المصري لكرة اليد السيد هشام نصر رئيس مجلس الإدارة يهنئه فيه بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم 2021.





وحرص الدكتور مجدي على تهنئة السيد هشام نصر بعد نجاح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في ظل الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.





وتمكن منتخب مصر من تقديم أداء مشرف في بطولة كأس العالم ووقف الحظ ضده لتحقيق فوز على منتخب الدانمارك بطل النسخة الحالية والسابقة في مباراة أشاد بيها العالم أجمع.

وجاء نص خطاب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة كالتالي:





يسعدني أن ابعث لسيادتكم بصادق تحيات وتمنيات الاتحاد المصري لكرة السلة مع تحياتي وتمنياتي الشخصية.





كما أتشرف بالإصابة عن نفسي ونيابة عن السادة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة بأن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني لنجاح تنظيم بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت على أرض مصر تحت إدارتكم الرشيدة.





وقد كنا على يقين بأن الاتحاد المصري لكرة اليد متمثلًا في شخصكم الكريم خير سفير لوطننا الحبيب لما قدمتموه وتقدمونه من إسهامات جليلة في مجال الرياضة عامًة وكرة اليد خاصًة.





مع أطيب أمنياتنا بدوام التقدم والإزدهار وتفضلوا بقبول وافر التحية