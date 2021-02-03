اغتصب ابنة زوجته.. المؤبد لعامل بالغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة رئيس المحكمة والمستشار أحمد محمود إبراهيم والمستشار أحمد حسن غلاب وأمانة سر عبدالله محمد ومصطفي جلال بالسجن المؤبد 25 عاما لعامل بمدينة الغردقة يدعى «ج.ع.ا»، 31 سنة، في واقعة اتهامه باغتصاب طفلة زوجته أثناء تواجدها معهما بالمنزل بمنطة الملاحة بمدينة الغردقة.

وتعود وقائع القضية لشهر مارس ٢٠٢٠ عندما تلقى الرائد مصطفي حلمي معاون مباحث قسم ثان الغردقة بلاغا من ربة منزل بقيام زوجها بالتعدي الجنسي واغتصاب طفلتها البالغة 13 عاما عنوة بعد قيامه بتقييد حركتها داخل غرفتها مستغلا عدم وجود والدتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم والتحقيق معه في الواقعة وإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد الحبس.

وأكدت التحريات التي أجرتها الاجهزة الامنية صحة الواقعة بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي بتأكيد حدوث الواقعة بعد تحليل السائل المنوي وdna للمتهم.

ثم قرر المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته في جريمته.