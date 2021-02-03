إجراء 124 قسطرة قلب خلال شهر يناير في مستشفى بنى سويف التخصصى

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة إبراهيم مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى ، أن أطباء قسطرة القلب بالمستشفى ، أجروا خلال شهر يناير الماضي ، 124 حالة قسطرة قلب فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة وتحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم.





وأضاف الدكتور صلاح عمر فى بيان له ، أن حالات القسطرة منهم 54 حالة قسطرة تشخيصية 70 حالة قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات وليصبح إجمالى عدد حالات القسطرة، التى تم إجراؤها منذ بدء المبادرة الرئاسية 1116 حالة.





ووجه مدير عام المستشفى الشكر للدكتورة مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، وذلك لدعمها للمستشفى خلال الفترة الماضية ومساعدتها فى تركيب وتشغيل الجهاز وتوفير المستلزمات التشغيل منذ بداية التشغيل.





كما وجه الشكر لطاقم العمل داخل قسم القسطرة برئاسة الدكتور محمود عبدالعزيز رئيس القسم ، والدكتور ياسر جمعه ، والدكتور محمود مصطفى وباقى أفرد فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وتحفيزا لطاقم العمل ، قررت إدارة المستشفى بصرف مكافاه للعاملين بالقسم بناء على توصيه رئيسة امانة المراكز الطبية المتخصصة .