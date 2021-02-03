الزراعة بالقليوبية: تغيير 6 آلاف فدان إلى طرق ري حديث

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن هناك مشروعا لتطوير نظام الرى وتغيير نمط المزارع بالقليوبية، حيث هناك 6 آلاف فدان بالقليوبية تم تغييرها بالفعل إلى رى حديث.









وأضاف "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة القليوبية هى المحافظة رقم واحد فى مشروع القومى للبتلو والاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتنمية البتلو.









وأوضح أن إجمالى القروض التى تم اتخاذها فى مشروع البتلو 251 مليون جنيه، لافتا إلى أن الإرشاد الزراعى يعتبر إدارة فعالة، وهى التى تستطيع تغيير مفهوم المزارع بالتعاون مع معهد المحاصيل.









وأكد أنه يتم توفير تقاوى قمح وتقاوي ذرة والبرسيم وتوفيرها فى منافذ الجمعية الزراعية على مستوى المحافظة، متابعا أن جميع تقاوي القمح كانت متوفرة.







