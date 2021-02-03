النائب عيد حماد يطالب وزير النقل بإنشاء محطة للقطار السريع في 15 مايو

تقدم النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بطلب لوزير النقل للموافقة على إنشاء محطة من مشروع القطار السريع العلمين - العين السخنة بمدينة 15 مايو وذلك لخدمة المواطنين بحلوان ومدينة 15 مايو والتبين والمعصرة، موضحًا أن هذه المحطة ستساهم في تخفيف الزحام وتوفير مايو وسيلة آمنة وسريعة، وربطهم بالمدن العمرانية الجديدة بخطوط سكك حديدية، وذلك لخدمة المواطنين بحلوان ومدينة 15 مايو والتبين والمعصرة.





وأشاد حماد، بالعمل بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، وذلك بدءً بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد 15 محطة، بطول 460 كم.





وأوضح حماد، أن القطار السريع له مميزات عديدة حيث أنه لا يخدم الركاب فقط ولكنه سيكون له دور كبير في نقل البضائع، فضلًا عن أنه سيوفر وقتا كبيرا في رحلة السفر بين جميع المناطق التي سيمر بها، وهذه الخطوة الهامة ستكون داعمة للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، كما أن مشروع القطار السريع يساعد في تحقيق المخططات العمرانية.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع في مصر بإجمالى أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذى يربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.