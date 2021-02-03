قنصلية روسيا في نيويورك تعلن عن تعرضها لأعمال تخريبية

طلبت القنصلية العامة الروسية في نيويورك من وزارة الخارجية الأمريكية ، ضمان أمن بعثتها الدبلوماسية بعد تعرض مقرها أمس/ الثلاثاء/ لأعمال تخريبية.

وذكرت القنصلية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ أن " تجمعا مناهضا لروسيا نظم أمس أمام المرفق الدبلوماسي على مدى ست ساعات، وبلغ عدد المشاركين فيه نحو عشرة أشخاص" ، مشيرا إلى أن شخصا ملثما قذف واجهة المبنى بصبغة حمراء.