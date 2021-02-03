أم تتعمد ترك ابنتها الرضيعة في حوض الاستحمام حتى الموت

أقدمت أم انتزعت الرحمة من قلبها على قتل ابنتها الرضيعة عمدًا، حيث تركتها في حوض الاستحمام وحدها وهي تبكي بحرارة حتى غرقت الطفلة وفقدت وعيها ثم توفيت.





ووجهت للأم اتهامات بقتل الطفلة الرضيعة، حيث وُجدت فاقدًة للوعي في حوض استحمام في غرب سيدني باستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل الطفلة القتيلة، وعثروا على فتاة تبلغ من العمر ثمانية أسابيع فاقدة الوعي في الحمام، تم نقل المولودة إلى مستشفى للأطفال ولكن لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.





ألقي القبض على الأم التي تبلغ من العمر 35 عامًا في المنزل ونُقلت تحت حراسة الشرطة إلى مستشفى لتلقي العلاج والتقييم، والتي صرحت بأن دافعها للقتل هو صراخ الطفلة المتزايد بدون توقف، ووجهت إليها منذ ذلك الحين تهمة القتل العمد ورفضت المحكمة الإفراج عنها.





ويُعتقد أن والد الطفلة قد وصل إلى المنزل ووجد الطفل قبل أن يكتشف والدتها في حالة حزن بالخارج، بينما صرحت الشرطة بأن الطفلة كانت في حوض الاستحمام لمدة ساعتين قبل اكتشافها.



