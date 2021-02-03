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أخبار البلد

شعراوي: صندوق التنمية المحلية يمول 2194 مشروعًا صغيرا باستثمارات أكثر من 24 مليون جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:14 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر يناير 2021علي تمويل203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات تجاوزت2,3 مليون جنيه في 9 محافظات هى المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية و الغربية والأقصر والوادى الجديد والشرقية والمنوفية موضحًا أن المشروعات تتضمن 130 مشروعًا للسيدات بنسبة 64% من إجمالي المشروعات .
وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن التقرير الذي تلقاه عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020  وحتى نهاية يناير 2021 أشار إلي تمويل 2194 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات24,3 مليون جنيه مشيرًا إلي أن أكثر المحافظات إقبالًا علي قروض الصلصندوق المنيا بعدد 445 مشروعًا والدقهلية 389 مشروعًا وسوهاج 290 مشروعًا والغربية 269 مشروعًا والشرقية 174 مشروعًا و قال أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة تجاوزت نسبة 80% في محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء .
ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى خاصة مع توفير التمويل الاضافى للصندوق الذذى يبلغ 15,8 مليون جنيه بعد استنفاذ الصندوق للتمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى  ويبلغ 15 مليون جنيه  لافتًا الى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال خطته التدريبية للعام الحالى دورة تدريبية للعاملين بإدارات الصندوق وذلك للارتقاء بالقدرات الإدارية والفنية والتسويقية لهم وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات الأقراض وتحصيل الأقساط . 
وطالب اللواء شعراوي الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات ، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة خاصة وانها لا تحتاج إلي رأسمال كبير وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة إضافة إلي مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن سياسة الصندوق تعمل علي تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله ، مشيرًا إلي قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوي مجانًا للمستفيدين ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع وتختلف هذه الفترة طبقًا لنوعية وطبيعة المشروع .
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