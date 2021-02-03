حفاظا على السكان.. تجديد شبكات المياه والصرف بعمارات شبين القناطر| صور

أكد اللواء خالد المحمدي رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أ نه يجرى حاليا تجديد شبكات المياه والصرف الصحى بمنطقة مساكن السلخانة.









جاء ذلك بعد ورود عدة شكاوى من أهالي المنطقة، بسبب طفح مياه الصرف واغراقها للمساكن التي يقطنون بها مما يتسبب في تأكل الجدران وسقوط تلك المساكن التي تأوي أسرهم.





وقال رئيس المدينة، إنه فور الإبلاغ من الأهالي بكثرة أعطال شبكة المياه والصرف الصحي، تم التحرك علي الفور وجار عمل إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف، وذلك تخفيفا علي المواطنين بالمنطقة.





وأضاف المحمدى، أن الأعمال تتم حاليا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع شبين القناطر، وسيتم تركيب مواسير جديدة للقضاء على تلك المشكلة للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.





من ناحية أخري، قرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صرف معاش تكافل وكرامة لطفلين نجيا من انهيار سقف حجرة بمنزل بائع روبابيكيا بمنطقة الخرس بالقناطر الخيرية، والذي أسفر عن مصرع زوجة صاحب المنزل ونجله بينما أصيب صاحب المنزل ونجا طفلان يتيمان هما نجلا شقيق صاحب المنزل والذي يتولي رعايتهما ويعيشان معه بعد وفاة والدهما.





جاء ذلك خلال زيارة محافظ القليوبية موقع الحادث حيث أمر بتقديم أوجه الرعاية لصاحب المنزل المصاب ونجلي شقيقه الناجين من الحادث وصرف بعض المساعدات العينية لهم لإعانتهم على الحياة.





وشدد المحافظ على ضرورة تقديم الرعاية اللازمة لصاحب المنزل والمحجوز حاليا بقسم العناية المركزة بمستشفى قليوب العام مطمئنا أن حالته مستقرة حتى الآن.





وكانت نيابة القناطر الخيرية قد امرت بالتصريح بدفن ربة منزل ونجلها بعد أن لقيا مصرعهما بحادث انهيار منزلهما بمنطقة الخرس بأبوالغيط بالقناطر الخيرية وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابسات الواقعة.