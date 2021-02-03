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منوعات

حقيقة سقوط نيزك على الأرض في أستراليا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:03 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا من إحدى المدارس في كوينزلاند بأستراليا، معلقين أن هناك نيزكا سقط في فناء تلك المدرسة، وبدأ الأمر ينتشر حتى وصل ناسا وطلبت التأكد من ذلك الخبر.


حسب ما نشرت "سكاي نيوز"، فإن وكالة ناسا أرسلت خطابا رسميا لمدير تلك المدرسة الأسترالية للتأكد من المعلومة وتوضيح الأمر بعد تداول عدد كبير من الصور من داخل المدرسة.


وأوضح مدير المدرسة أن الصور المتداولة التي وصلت إلى ناسا ليست إلا عبارة عن تجربة عملية قام بها الطلاب في فناء المدرسة عن "سقوط النيازك على الأرض"، ولكن في الواقع لم يسقط أي شيء وأنها تجربة علمية لتعليم الطلاب.


وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من جميع دول العالم للاستفسار عن تلك الصور، وأكد للجميع أنها محاكاة لسقوط نيزك على الأرض والطلاب استخدموا حجارة وعشبا وأحرقوه ليظهر الدخان وكأنه نيزك. 
حقيقة سقوط نيزك على الأرض في أستراليا
حقيقة سقوط نيزك على الأرض في أستراليا
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