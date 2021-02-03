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أخبار العالم

حل مؤقت للفلسطينيين.. وثيقة إماراتية إسرائيلية تقدم توصيات لإدارة بايدن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:11 ص
وثيقة إماراتية إسرائيلية
وثيقة إماراتية إسرائيلية تقدم توصيات لإدارة بايدن
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سمر صالح
أعلن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، و"مركز الإمارات للسياسات" في أبوظبي، عن تقديم توصيات المركزين بشأن التعامل مع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

ودعت الوثيقة إلى حل موقت للقضية الفلسطينية، بحيث يضمن أمن إسرائيل وحث على توسيع التحالف معها.

وكتب الوثيقة كل من كريستين فونتينروز مديرة مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، وابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وأودي ديكيل هو المدير الإداري لمعهد دراسات الأمن القومي.

وتتكون الوثيقة من تسعة توصيات بشأن القضايا التي قال المركزين إنها تستحق المعالجة ذات الأولوية من الإدارة الأمريكية القادمة، أهمها تقييد برنامج إيران النووي، وإحياء جهود السلام بين الاحتلال وفلسطين، وتعزيز تعاون الدول العربية مع الاحتلال الصهيوني.

وذكرت الوثيقة أنه يجب على الولايات المتحدة إنشاء قناة رسمية للحوار متعدد الأطراف مع دول الخليج وإسرائيل، وربما تضيف مصر والأردن، بهدف واضح هو إيجاد سبل لتخفيف التهديدات من إيران والتي تشمل الانتشار النووي والتدخل العدائي داخل المنطقة ووراء الصواريخ الباليستية والعمليات السيبرانية وحملات التضليل.

وأوصت الوثيقة ببدء التخطيط نحو بناء الموارد العسكرية والاستخباراتية والأمنية المدنية اللازمة في إسرائيل والإمارات والبحرين من أجل التصدي بشكل تعاوني للتهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها.

كما طالبت الوثيقة من إدارة بايدن أن تفوض لجنة مستقلة من الولايات المتحدة وأوروبا لمراجعة الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط والتوصية بالكيفية التطبيع العربي الإسرائيلي يمكن أن يساعد في تأمين المنطقة، ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة حول الجهود الصينية والروسية للوصول إلى تقنياتها وقواعد بياناتها.
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