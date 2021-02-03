برلماني لوزير المالية: دفعت 160 ألف من جيبي في شهادة دكتوراه وأتقاضى 5 آلاف

تقدم الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن تدني أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.





وقال " بدوي " في بيانه العاجل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر الداعمين للمعلمين ونادي بتحسين أوضاعهم ، خاصة أننا لدينا 1,4 مليون معلم يعانون من تدني الأجور ، لافتا إلى أن وجود أساسي للأجر وأساسي للاستقطاع يمثل مشكلة كبيرة.





وأضاف أن أساسي الأجر ثابت منذ30 يونيه 2015 ، بينما أساسي الاستقطاع حتي 30 يونيه 2020 ، مؤكدا أن المعلم أصبح بينهما لا يستطيع أن يجد لقمة العيش ولا يستطيع الانفاق علي اسرته متابعا : " حتى هيبة أعضاء هيئة التدريس يرثي لها ".





واضاف : كنت الأول علي دفعتي 4 سنوات وعملت معيدا بالجامعة وحصلت علي راتب 2200 جنيه ومطلوب ان يكفيني ذلك المبلغ أن البس كويس وانتهي من الدكتوراة والماجستير خلال ١٠ سنوات ، مشيرا إلى أنه أنفق من جيبه للحصول على الماجستير والدكتوراة 160 ألف جنيه وإجمالي ما يتقاضاه 5 آلاف جنيه بعد 13 عاما عضوا في هيئة التدريس وهذا امر غير عادل بالمرة.





وتساءل كيف تحاسبني على أساسي 2015 بإجمالي 264 جنيها وتستقطع معاش متغير 565 جنيها بعد 13 سنة خدمة ، مشيرا إلى أن أحد أعضاء هيئة التدريس توفي بعد وتحصل أسرته علي معاش 850 حينها.





وطالب النائب وزير المالية ،بضرورة العمل علي تحسين أجور اعضاء هيئة التدريس تنفيذا للتكليفات الرئاسية.