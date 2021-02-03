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محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ القليوبية يقود حملة إزالة فى بيجام بشبرا الخيمة.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الشونة بمنطقة بيجام بحي غرب شبرا الخيمة وفتح الطريق أمام المواطنين وذلك إستجابة لشكاوى الأهالي بالمنطقة. 


حيث تم إزالة العديد من الأرصفة والبروز المخالفة أمام المحلات، كما ورفع اشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في عرقلة حركة المواطنين والسيارات.  

من جانبه كلف المحافظ بإدراج الشارع في الخطة القادمة للرصف والمتابعة الجيدة لعدم عودة الباعة والمخالفات مرة أخرى. 

فى سياق متصل أكد اللواء خالد المحمدي رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر انه يجرى حاليا تجديد شبكات المياه والصرف الصحى بمنطقة مساكن السلخانة. 

جاء ذلك بعد ورود عدة شكاوى من أهالي المنطقة بسب طفح مياه الصرف وأغراقها للمساكن التي يقطنون بها مما يتسبب في تأكل الجدران وسقوط تلك المساكن التي تأوي أسرهم. 

وقال رئيس المدينة إنة فور الإبلاغ من الأهالي بكثره اعطال شبكة المياه والصرف تم التحرك علي الفور وجاري عمل أحلال وتجديد شبكه المياه والصرف وذلك تخفيفا علي المواطنين بالمنطقة.  

واضاف المحمدى أن الأعمال تم حاليا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع شبين القناطر، وسيتم تركيب مواسير جديدة للقضاء على تلك المشكلة للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنيبن. 

من ناحية اخري قرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صرف معاش تكافل وكرامة لطفلين نجيا من انهيار سقف حجرة بمنزل بائع روبابيكيا بمنطقة الخرس بالقناطر الخيرية والذي أسفر عن مصرع زوجة صاحب المنزل ونجله بينما أصيب صاحب المنزل ونجا طفلان يتيمان هما نجلا شقيق صاحب المنزل واللذي يتولي رعايتهما ويعيشان معه بعد وفاة والدهما. 

جاء ذلك خلال زيارة  محافظ القليوبية موقع الحادث حيث أمر بتقديم أوجه الرعاية لصاحب المنزل المصاب ونجلي شقيقه الناجين من الحادث وصرف بعض المساعدات العينية لهم لإعانتهم على الحياة. 

وشدد المحافظ  على ضرورة تقديم الرعاية اللازمة لصاحب المنزل والمحجوز حاليا بقسم العناية المركزة بمستشفى قليوب العام مطمئنا أن حالته مستقرة حتى الآن.
استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ القليوبية يقود حملة إزالة فى بيجام بشبرا الخيمة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ القليوبية يقود حملة إزالة فى بيجام بشبرا الخيمة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ القليوبية يقود حملة إزالة فى بيجام بشبرا الخيمة.. صور
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