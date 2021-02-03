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محافظات

محافظ الجيزة يصدر قرارا جديدا بشأن المحلات والمخازن والمصانع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:11 ص
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

قرر اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة، إعطاء مهلة 15 يوما لأصحاب المخازن والمحال التجارية لاستيفاء جميع إجراءات السلامة والحماية المدينة، ومهلة شهر لجميع المصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية لإستيفاء لإشتراطات الحماية المدنية.

وناشد المحافظ جميع المواطنين في جميع أنحاء المحافظة بسرعة الإبلاغ عن أية منشأت بمحيط سكنهم يمارس أصحابها أنشطة قد تمثل تهديدًا على أرواحهم أو ممتلكاتهم تفعيلًا لدورهم المجتمعى فى القضاء على تلك الظواهر.

جاء ذلك خلال إجتماع عاجل عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشأت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أى منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل فى حال عدم إستيفاءها للإجراءات القانونية.

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