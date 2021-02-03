ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبطال المسلسل التركي منزلي يخطفان الأنظار عبر انستجرام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:05 م
ديميت اوزديمير و
ديميت اوزديمير و إبراهيم تشيليكول
Advertisements
ندى فكري
شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير متابعيها صورة جديدة علي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ديميت أوزديمير، في الصورة من كواليس مسلسل منزلي مع ابراهيم تشيليكول  مما أثار إعجاب الجمهور . 

يذكر أن ديميت أوزديمير وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.

وتلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، ولا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.

كما أنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي أنجبتها كي تتعلم وتصبح كما تريد، ثم تتخلى عن أسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي؟. 

وأجادت ديميت أوزدمير أداءها وأتقنت دورها خير إتقان، لدرجة تفاجأ بها الجميع، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة ونبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ديميت أوزديمير تنشر صورة من الحلقة الجديدة لمسلسل "منزلي"

إبراهيم تشيليكول يشارك جمهوره صورة جديدة له مع ديميت اوزديمير

ديميت أوزديمير وإبراهيم تشيليكول يشوقان جمهورهما لحلقة مسلسل "منزلي"

بإطلالة شتوية .. ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها

ديميت أوزديمير تشوق جمهورها لحلقة اليوم من مسلسل "منزلي"

شاهد.. أحدث ظهور لأبطال المسلسل التركي "منزلي"

ترشيحاتنا

ليك وعليك..خد بالك عداد الكهرباء بيسجلك

سفارة قطر بالسعودية ترفع علمها لأول مرة بعد اتفاق العلا

محمد صلاح في الصدارة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

قيمة الغرامات المفروضة على جالاتا سراي حال تأخر سداد أموال إعارة مصطفى محمد.. الزمالك يكشف

المقاولون العرب: شرط وحيد لضم ربيعة من الأهلي.. وثقتنا فى النحاس كبيرة

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور