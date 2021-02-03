شاهد .. فيديوهات بسيطة تروج لمعالم مصر على السوشيال ميديا

قالت إيمان صبحى، صاحبة مبادرة نشر سلسلة فيديوهات قصيرة تروج للمعالم المصرية بعنوان "ماذا لو "، إن زوجها شجعها على عمل هذه الفيديوهات ونشرها على الفيس بوك وكانت الفكرة عبارة عن سلسلة فيديوهات تروج لمصر ومعالمها السياحية والاثرية.





وأضاف "إيمان"، خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح، المذاع على دى إم سى، أن محتوى الفيديوهات التى تقدمها تشبه شخصيتها٠





وأشارت إلى أن أول فيديو كان بعنوات ماذا لو كنت غنى؟، وأوضحت أن هناك فيديوهات لها وهى تركب العجلة وتتمشى فى شوارع وسط البلد، مؤكده ان " البنت من حقها تركب عجل وتمشى فى الشارع بحرية".



