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محافظات

محافظ بني سويف يناقش المخططات النهائية لتطوير سوق طراد النيل بالواسطى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا لمناقشة المخططات النهائية لتصميم تطوير سوق شارع طراد النيل بمدينة الواسطى وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على التصميم الذي قد تم طرحه في اجتماعات سابقة،وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى،المهندس أحمد عبد التواب مدير الإدارة الهندسية بالواسطى. 

وتم استعراض الرسومات الفنية النهائية لأعمال تطوير السوق في المنطقة من تقاطع شارع أحمد عرابي مع شارع  الطراد من ناحية الشمال بطول 350 م وعرض 15 م تقريبًا،حيث تضمن التصميم النهائي تخطيط السوق وعمل ممرات وطرق داخلية بين الباكيات المزمع إنشاؤها وعددها  160 باكية،لاستيعاب الباعة وتوفير مكان حضاري لمعروضاتهم من السلع الاستهلاكية والخضار والفاكهة من خلال تسكينهم في باكيات يتم طرحها مقابل إيجار شهري على غرار ما تم بسوق ترعة البوصة بمدينة بني سويف العاصمة . 
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وأكد المحافظ على أهمية البدء في تنفيذ المشروع وتسريع وتيرة أعمال التطوير التي تشمل تزويد السوق  بكافة الخدمات والمرافق المطلوبة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق داخل المدن التي يتم فيها مراعاة مصلحة المواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق،وبهدف استعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية،وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية ،والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة تقدم خدمات حيوية. 

من جهته أشار نائب المحافظ "بلال حبش" إلى أنه سيتم تنفيذ خطة متابعة ميدانية للموقف التنفيذي يوميا ، حيث يمثل تطوير السوق  انفراجة كبيرة  للقضاء على المظهر العشوائي  بشارع  طراد النيل أحد أهم الشوارع الحيوية والتجارية بالمدينة، فضلا عن كونه المدخل المروري الوحيد للمدينة عبر كوبري الواسطى العلوي على النيل من ناحية الشمال،مشيرًا إلى أنه سيتم رفع كفاءة منطقة السوق القديمة بأعمال رصف وإنارة لإضفاء المظهر الحضاري على الشكل الجمالي لمنطقة شارع طراد النيل بجانب تزويده بالخدمات الأساسية. 

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