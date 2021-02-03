إصابة هاني أبو ريدة بفيروس كورونا

اعلن عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر عن اصابه هاني ابو ريده بفيروس كورونا.

وتابع :" الف مليون سلامة وربنا يشفيك سريعًا وربنا يحفظك دائما من كل سوء وتقوم في أسرع وقت الف مليون سلامة كابتن هاني.

خالص الأمنيات والدعوات القلبية للمهندس هاني ابو ريدة بعد اصابته بفيروس كورونا. الف مليون سلامة وربنا يشفيك سريعًا وربنا يحفظك دائما من كل سوء وتقوم في أسرع وقت،

الف مليون سلامة كابتن هاني pic.twitter.com/JUZbNeetq9