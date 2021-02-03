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رياضة

إصابة هاني أبو ريدة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:27 ص
صدى البلد
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منار نور
اعلن عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر عن اصابه هاني ابو ريده بفيروس كورونا.

وغرد الحضرى من خلال حسابه الشخصي تويتر : "خالص الأمنيات والدعوات القلبية للمهندس هاني ابو ريدة بعد اصابته بفيروس كورونا 

وتابع  :" الف مليون سلامة وربنا يشفيك سريعًا وربنا يحفظك دائما من كل سوء وتقوم في أسرع وقت الف مليون سلامة كابتن هاني.
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