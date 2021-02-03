إصابة هاني أبو ريدة بفيروس كورونا

اعلن عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر عن اصابه هاني ابو ريده بفيروس كورونا.
وغرد الحضرى من خلال حسابه الشخصي تويتر : "خالص الأمنيات والدعوات القلبية للمهندس هاني ابو ريدة بعد اصابته بفيروس كورونا
وتابع :" الف مليون سلامة وربنا يشفيك سريعًا وربنا يحفظك دائما من كل سوء وتقوم في أسرع وقت الف مليون سلامة كابتن هاني.
خالص الأمنيات والدعوات القلبية للمهندس هاني ابو ريدة بعد اصابته بفيروس كورونا. الف مليون سلامة وربنا يشفيك سريعًا وربنا يحفظك دائما من كل سوء وتقوم في أسرع وقت،— Essam El-Hadary (@ElHadary) February 3, 2021
الف مليون سلامة كابتن هاني pic.twitter.com/JUZbNeetq9