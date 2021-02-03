البحوث السكانية: 15.4% نسبة زيادة المستفيدين من برنامج كرامة بـ9.8 مليار جنيه

قال محمد عبدالقادر علام، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية والاجتماعية بالجهاز المركزي للسكان، إن لغة الأرقام دائما تكون أصدق لغة، منوها بأنه في وقت اتجاه الحكومة إلى الاصلاح الاقتصادي، بدأت برامج الحماية الاجتماعية لعلمها بتأثر ملايين المواطنين بهذا الاصلاح الاقتصادي، ولتستطيع حماية الجهات الضعيفة والمهمشة، ومن ثم بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق برنامجي تكافل وكرامة.

وأضاف "علام" عبر زووم في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن برنامج تكافل يخص الأطفال حتى السن الـ 18 عام، أما برنامج كرامة يختص أكثر كبار السن دون معاش أو مصدر رزق، فهنا الحكومة تقوم بالحفاظ على كرامة المواطن وإتاحة معيشة كريمة له.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية، أن تم زيادة مبالغ برنامج كرامة بمقدار 15.4%، حيث أن كانت مبالغ هذا البرنامج 11 مليون جنية لعام 2018، حتى وصلت إلى 9 مليار و800 مليون جنية لعام 2019، مشيرا إلي أنه تم بالفعل زيادة المستفيدين من برنامج كرامة وزيادة الانفاق على الصحة.

وفى سياق أخر، شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة".

ووقع من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، كما أن يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التضامن الاجتماعي لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصر الرقمية والتي تستشرف بها الوزارة في تحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.