وزير الكهرباء: قمنا بتنفيذ خطة علمية عاجلة لرفع كفاءة المحطات

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن ربط شبكات الكهرباء مع دول الجوار العربية والأفريقية أولوية إضافة إلي قبرص واليونان.





وأشار شاكر خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أن الدولة انهت ازمة الكهرباء التي حدثت في 2014 من خلال تطوير الشبكات وصيانتها قائلا: "وصلنا لشبكة قدراتها 28 الف ميجا وات و هذا عكس تحولا كبيرا".







وأكد وزير الكهرباء والطاقة أننا كان لدينا عجز في الطاقة و اختراقات بما لم يساعدنا وقتها لتوصيل الكهرباء لبعض المناطق ، مشيرا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لاعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي و تحويلها لمشروع قومي هام.





وأضاف : نفذت الوزارة خطة عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء عبر حلول علمية غير تقليدية ، حيث رفعنا كفاءة المحطات والتشغيل في فترة محدودة ، مشيرا إلى أننا قمنا اجراء صيانة بنسبة 100% و بمساعدة من وزارة البترول ، لافتا إلى التنسيق مع شركة سيمنز لإنشاء المحطات التي تحتاجها الدولة المصرية.