الأرصاد: أمطار غزيرة تصل إلى رعدية ببعض المناطق بدءا من اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن اليوم هو بداية انتهاء الموجة الحارة من الطقس، مشيرة إلى أن بداية من غدا سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة بحوالى خمس إلى ست درجات.





وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يعتبر مؤقتا، ناصحة بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.





وتابعت أنه بداية من اليوم تبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، لافتة إلى أنها ستبدأ على غرب البلاد بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم وتمتد إلى الإسكندرية ، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء مساء.





وأكدت أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، حيث أنه غذا الخميس ستشمل معظم أنحاء الجمهورية بأمطار غزيرة إلى متوسطة وتصل إلى رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه الحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء.





وأشارت إلى أنه بالنسبة للمناطق الداخلية من القاهرة والوجه البحرى والصعيد تكون فرص الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على فترات من اليوم.



