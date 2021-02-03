اليوم.. فضل شاكر يطرح أغنية "ليه"

أعلن المطرب اللبنانى فضل شاكر، عن طرح أغنيته الجديدة "ليه"، عصر اليوم الأربعاء، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





ونشر شاكر، صورة من البوستر الدعائى للأغنية، أتبعها قائلا: "الأربعاء موعدنا فى الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات، إطلاق أغنية ليه، كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس".



