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فن

اليوم.. فضل شاكر يطرح أغنية "ليه"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن المطرب اللبنانى فضل شاكر، عن طرح أغنيته الجديدة "ليه"، عصر اليوم الأربعاء، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ونشر شاكر، صورة من البوستر الدعائى للأغنية، أتبعها قائلا: "الأربعاء موعدنا فى الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات، إطلاق أغنية ليه، كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس".

من ناحية أخرى حققت أغنية "ابقى قابلنى" للمطرب فضل شاكر، 22 مليون و900 ألف مشاهدة بعد مرور ما يقرب من شهر على طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية "وابقي قابلني، لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين، ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين، ده أنت بصراحة ما تتعاشرش، فكرت أسامحك مفتكرش، والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين".

"إبقى قابلني" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ، وإشراف عام إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
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