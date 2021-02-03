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رياضة

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة نجم الفريق بـ كورونا قبل لقاء سيلتا فيجو بالدوري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:40 ص
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
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اسراء أشرف
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إيجابية مسحة أحد لاعبيه وإصابته بفيروس كورونا المستجد ، قبل أيام قليلة من مباراة سيلتا فيجو فى الدوري.

ويستضيف أتلتيكو مدريد الإثنين المقبل على ملعبه "واندا متروبوليتانو" منافسه سيلتا فيجو في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".


وكشف البيان الرسمي الصادر من نادي أتلتيكو مدريد عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إصابة الجناح المميز، جواو فيليكس، بفيروس كورونا المستجد وتم عزله في المنزل.

وأخطر نادي أتلتيكو مدريد الجهات الصحية عن حالة اللاعب، بعدما أثبتت إيجابية عينته الدورية، وسيلتزم فيليكس في منزله بالبروتوكول المتبع من قبل الحكومة الإسبانية.


وشارك فيليكس في الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد في 24 مباراة وسجل 9 أهداف في جميع البطولات التي ينافس عليها الفريق الإسباني تحت قيادة المدرب، دييجو سيميوني.
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