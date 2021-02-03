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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة ومشروع الصرف الصحي بقرية تاسا بساحل سليم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:17 م
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة طب أسرة قرية تاسا ومشروع الصرف الصحي بالقرية ومحطة رفع صرف صحي قرية الغريب بمركز ساحل سليم للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

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حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية تاسا والذي يجري تنفيذه لخدمة القرية وتوابعها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتابع أعمال تنفيذ الشبكات بالشوارع وتجهيز موقع إنشاء محطة الرفع والمعالجة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي الغريب وإنشاء الخطوط والشبكات بشوارع القرية واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة لأهم الأعمال التي تمت ومعدلات التنفيذ مشددًا على مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

واستكمل المحافظ جولته بمركز ساحل سليم بتفقد وحدة طب أسرة قرية تاسا والتي تم تطويرها وتقع على مساحة 1235 مترا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و630 ألف جنيه ثم تفقد أقسام الوحدة ومراحل الإنشاء مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة.

كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظًا على صحتهم ونهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة والتى تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.

والتقى المحافظ بعض أهالي قرية تاسا للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير القرية والنهوض بالخدمات والمرافق بها والتوسع في إنشاء مشروعات البنية الأساسية لتوفر حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز، مشيرًا إلى إنه تم إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة فضلا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال. 

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.
محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة ومشروع الصرف الصحي بقرية تاسا بساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة ومشروع الصرف الصحي بقرية تاسا بساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة ومشروع الصرف الصحي بقرية تاسا بساحل سليم
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