حماية المنافسة: نضع استراتيجية 3 محاور يأتى على أولوياتها قطاع الصحة

أكد الدكتور ممتاز محمود، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هناك استراتيجية للجهاز تنقسم إلى ثلاثة محاور، مشيرا إلى أن القطاع الصحى يأتى على أولوياتها نظرا لأهمية القطاع بالنسبة للمواطن فى ظل أزمة كورونا العالمية.













وقال الدكتور ممتاز محمود، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، الأربعاء، إن الشركات فى ظل أزمة كورونا تتجه نحو الاستحواذ والاندماجات، لافتا إلى أن البرلمان أوصى بضرورة أن يكون لدينا خطة مسبقة خاصة بعملية الاستحواذ والاندماج للشركات.











وأضاف أن الأهم أن تكون هياكل الأسواق قاصرة على المنافسة، هذا فيما يخص المحور الأول من استراتيجية حماية المنافسة، ويتمثل محور الاستراتيجية الثانية فى وضع القيود على الاستيراد وهو ما يمنع المنافسة، لذا فإن المحور الثانى لابد من تكامل السياسة الصناعية مع المنافسة.









وتابع: "سيكون هناك بروتوكول مع إرادة وهى ما تخص المراقبة على الأسواق بشأن القرارات وتأثيرها على المنافسة".









وأشار رئيس الجهاز إلى أن صاحب القرار سيكون أمامه دراية تامة بالمنافسة وقواعدها وتأثيرها على الاقتصاد والاستثمار حتى يوضع فى الحسبان عند اتخاذ القرارات.







ولفت إلى ثقافة المنافسة وهو المحور الثالث من الاستراتيجية وتهدف إلى التوعية بالمنافسة على جميع المستويات والفئات المجتمعية، منوها إلى أنه سيتم تدشين نظام محاكاة جهاز حماية المنافسة خلال شهر مارس المقبل لمنح المتدربين القدرة على تحليل قصايا المنافسة، ونعمل على خلق جيل لديه فكر منافسة.





