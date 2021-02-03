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برلمان

وزير الكهرباء: ربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة خلال عامين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:50 ص
الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة أن تطوير وضع الكهرباء 
وقدراتها تم في وقت قياسي، لافتا إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات.

وأشار شاكر خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم إلى أننا نعمل بإستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة ، وخاصة المشروع القومي لتنمية شمال سيناء من خلال قدرات 500 كيلو وات في منتصف سيناء وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليج وهذا يكلفنا 9 مليارات جنيه، وتنتهي خلال سنتين.

وقال وزير الكهرباء أن خط الساحل الشمالي يستطيع الربط المستقبلي مع المشروعات النووية من خلال شبكة قومية على أرقى مستوى 
وتقديم الخدمة بجودة العالية، موضحا أنه يتم تقديم خدمة متميزة بكفاءة عالية.
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