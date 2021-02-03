سنة سجن و50 ألف يورو غرامة .. تفاصيل محاكمة رئيس وزراء فرنسا الأسبق

أدان الادعاء الفرنسي رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور، بتهمة حصوله على تمويل مشبوه لحملته الانتخابية التي مر عليها ربع قرن، وفقًا لماذكرته صحف فرنسية.





وطالب الادعاء بسجن إدوار، لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو، خلال حملته للرئاسة عام 1995.





وقال المدعي العام فرانسوا مولينز للمحكمة، إن بالادور كان "بالضرورة على علم بمصدر الأموال".





وتولى بالادور البالغ من العمر الآن،91 عاما، منصب رئيس الوزراء بين 1993 و1995 وتتم محاكمته في محكمة الجمهورية، وهي محكمة خاصة لنظر قضايا سوء السلوك الوزاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه.





ولم تقتصر أجواء المحاكمة على رئيس الوزراء الاسبق، حيث طالب الإدعاء بسجن وزير الدفاع السابق فرانسوا ليوتار لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف يورو، بتهمة ارتكاب المخالفات.





وخاض رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار بالادور حملة انتخابية للرئاسة أمام جاك شيراك عام 1995، والتي يعتقد أنها مرتبطة بما تسمى "قضية كراتشي" وكذلك وزير الدفاع حينذاك فرانسوا ليواتر.