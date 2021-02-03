مصر تقدم نموذجا ملهما في دعم ذوي الهمم.. فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر "، الذي يعرض عبر الفضائية الاولى المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان " مصر تقدم نموذجا ملهما في دعم ذوي الهمم " .





إذ تولي الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بدعم ذوي الهمم، ما تمثل في إصدار مجلس النواب قانونا يوفر لهم الحماية وفرص العمل بعد تفعيل نسبة الـ5% في جميع المصالح الحكومية والخاصة.



