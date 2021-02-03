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مصر تقدم نموذجا ملهما في دعم ذوي الهمم.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:03 م
ذوى الاحتياجات الخاصة
ذوى الاحتياجات الخاصة
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ريهام فيكتور
عرض برنامج " صباح الخير يا مصر "، الذي يعرض عبر الفضائية الاولى المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان " مصر تقدم نموذجا ملهما في دعم ذوي الهمم " .

 إذ تولي الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بدعم ذوي الهمم، ما تمثل في إصدار مجلس النواب قانونا يوفر لهم الحماية وفرص العمل بعد تفعيل نسبة الـ5% في جميع المصالح الحكومية والخاصة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المعينين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين جرى تعيينهم في القطاع الخاص 5213 شخصا خلال 2019، وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 10.6% من تعداد السكان حتى ديسمبر من عام 2020، وفقا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
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