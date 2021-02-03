الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي تصدر كتاب «المستصفى فى علم أصول الفقه»

صدر عن دار الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي «القاهرة /الشارقة» للباحثة التونسية الدكتورة عائدة فرحات النسخة المترجمة باللغة الفرنسية من كتاب «المستصفى فى علم أصول الفقة لحجه الإسلام أبي حامد الغزالي» ويعد الكتاب محاولة متزنة وجادة من الباحثة التونسية فى مجال الدراسات الشرقية والفلسفة العربية.

الكتاب يقع في220صفحة من القطع المتوسط باللغة الفرنسية وتقول الباحثة الدكتورة عائدة فرحات عن هذه التجربة وكيف استطاعت التصدي لترجمة قطعة ثمينة من التراث الفكري العربي والإسلامي وتقديمها للغرب بلغته: ربما قبل الحديث عن ترجمة كتاب المستصفى في علم أصول الفقه، أردت ان أبدأ بالحديث عن سبب اختياري للترجمة عموما، وانا خريجة جامعة الزيتونة التونسية، فهو لم يكن من محض الصدفة وليس بالامر الهيّن.

وتابعت: الترجمة كانت ضرورة لا بدّ منها لأُعالج موضوع أطروحة الدكتوراه بفرنسا، الموضوع هو مقارنة بين المستصفى في أصول الفقه لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي و "مختصر المستصفى" لأبي الوليد ابن رشد. و قد ساهم هذا العمل في اظهار حقيقة بيّنة ، تأخرنا في اظهارها، ألا وهي أنّ العلاقة الفكرية، ترجع إلى عهد هذين الكتابين سنة 1157، تاريخ كتاب مختصر المستصفى والذي هو اختصار لمستصفى الغزالي.

فضّلتُ أن انطلق بترجمة كتاب "مختصر المستصفى" لصغر حجمه مقارنة بكتاب المستصفى. هذه الضرورة، و اقصد الترجمة، قادتني الى أن أفتح قنطرة على الآخر، الغير العربي، لأكتب بلغة موليار. اتقان هذه اللغة لم تكن بطبيعة الحال سهلة خاصة و أنّ دراستي كانت باللغة العربية، لكن ميلي لعالم ابن رشد ساعدني كثيرا لأتعلّم و أنتهج لغة موليار. ابن رشد الحفيد خرق عالمي إثر مشاهدتي لفيلم المخرج الراحل يوسف شاهين ونكبة حرق كتبه "المصير"، صدمة له وقتها و صدمة للمتفرج اليوم. نعم ربّما سبب يراه البعض تافها أمام عالِمٌ في المذهب الكوني، لكنه فعلا هو السبب الحقيقي الذي هيّج فيّ شغفي بابن رشد و بطبيعة الحال بالكتاب الأصل "المستصفى"، وقمت بتناول المختصر أولا و تحليله و قدّمته كموضوع لأتحصّل على شهادة الدراسات المعمقة بالمعهد التطبيقي للدراسات العليا (السوربون باريس)، بملاحظة مشرف جدا مع تهاني اللجنة و قرّرتُ ترجمته الى الفرنسية كليّا، و صدر في 2011 بفرنسا. اليوم يصدر لي ترجمة بعنوان "المقدمة المنطقية في كتاب المستصفى".