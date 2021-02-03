القليوبية رائدة.. قروض ميسرة للمشروع القومي لإحياء البتلو

قالت الدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إنه يتم الاهتمام بمراكز تجميع الألبان والمركز القومى للبتلو ومزارع الدواجن .ضمن مبادرة البنك المركزي.





وأضافت خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل تلك المشاريع يتم توفير القروض الميسرة لهم بفائدة 5% متناقصة تقدم للمربي، وذلك لأنها ستعود بالإنتاج على المستهلك والتصدير.





وتابعت أن مشروع إحياء البتلو يعتبر منظومة متكاملة توفر فرص عمل للشباب الخريجين والمرأة المعيلة، كما أنه يوفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب.





وأكدت أن محافظة القليوبية تعتبر من المحافظات الرائدة التى تم تقديم القروض لها حوالي 251 مليون جنيه، وعدد المربين المستفيدين 850 مربيا، بعدد 13 ألف ونصف حيوان ضمن المشروع.



