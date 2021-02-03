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منوعات

عارٍ ويعيش على فضلات الطعام داخل برميل صفيح.. أب وزوجته يعذبان ابنهما الصغير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:15 م
صدى البلد
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نهى حمدي
أنقذت السلطات في مدينة كامبيناس في البرازيل، فتى يبلغ من العمر 11 عامًا، أجبره والده وزوجة أبيه على العيش داخل برميل، حيث يأكل فضلات الطعام حتى يبقى على قيد الحياة.


وقالت شرطة "ساو باولو" العسكرية، إن رجال الشرطة وصلوا إلى العقار بعد تلقيهم مكالمة من مجهول عن حال الطفل المعلق في منزل من طابقين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ويُظهر مقطع فيديو لحظة دخول عناصر إنفاذ القانون، ووجدوا الطفل العاري الذي يعاني من سوء التغذية مقيدًا بالسلاسل داخل الحاوية المعدنية الصغيرة التي كانت مخزنة بعيدًا في زاوية من الشرفة.


وأفادت الشرطة، بأن الصبي كان يعيش داخل الحاوية المعدنية لمدة شهر تقريبًا وأنه كان مغطى بالبراز والبول، وقالت الشرطة إنه يُزعم أنه كان يتغذى فقط على وجبات من قشور الموز ودقيق الذرة وأجبر على أكل فضلاته من أجل البقاء.


وقالت الشرطة العسكرية في ساو باولو في بيان: "عثر ضباط الجيش على الصبي في موقف لا يصدق ولا حول له ولا قوة، ويعامل بطريقة لا إنسانية وبقسوة".


فيما جمع ضباط الشرطة العسكرية والأسرة والآباء والقوات لإنقاذ ذلك الصبي، الذي كان عطشانًا جدًا ومقيّدًا ومعرّضًا باستمرار للشمس.


بينما ألقي القبض على والد الصبي وزوجة أبيه وأخته غير الشقيقة البالغة من العمر 22 عامًا، والذين ورد أنهم لعبوا دورًا في الإساءة إليه، وتم اعتقالهم، ولم يتم الكشف عن هوياتهم.


واشتهرت زوجة الأب البالغة من العمر 39 عامًا في الحي بإنقاذ الكلاب المهجورة وتوفير المأوى لهم في منزلها، بينما تسيء لابن زوجها.
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