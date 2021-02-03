ضبط 3 شاحنات إسرائيلية محملة بنفايات إنشائية في قلقيلية

تمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية في محافظة قلقيلية، من ضبط ثلاث شاحنات تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات إنشائية في منطقة وادي سنيريا، وأجبرتها على العودة إلى إسرائيل.





وأوضحت سلطة جودة البيئة اليوم الأربعاء، أنه جرى التحفظ على الشاحنات لمعاينة حمولتها وفحصها، وأخذ إفادة السائقين وتوقيعهم على تعهد بعدم تكرار الفعل.





ودعت سلطة جودة البيئة، المواطنين للتعاون والتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في مختلف المحافظات، أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132، أو من خلال جهاز الشرطةــ الشرطة البيئية.