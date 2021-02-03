ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضبط 3 شاحنات إسرائيلية محملة بنفايات إنشائية في قلقيلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:57 ص
ضبط 3 شاحنات إسرائيلية
ضبط 3 شاحنات إسرائيلية محملة بنفايات إنشائية في قلقيلية
Advertisements
سمر صالح
تمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية في محافظة قلقيلية، من ضبط ثلاث شاحنات تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات إنشائية في منطقة وادي سنيريا، وأجبرتها على العودة إلى إسرائيل.

وأوضحت سلطة جودة البيئة اليوم الأربعاء، أنه جرى التحفظ على الشاحنات لمعاينة حمولتها وفحصها، وأخذ إفادة السائقين وتوقيعهم على تعهد بعدم تكرار الفعل.

ودعت سلطة جودة البيئة، المواطنين للتعاون والتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في مختلف المحافظات، أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132، أو من خلال جهاز الشرطةــ الشرطة البيئية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور