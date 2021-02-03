إزالة مخزن خردة مخالف داخل الكتلة السكنية بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة محمد الشبراوى حازم حواس نائب رئيس مجلس مدينة ومركز دمياط ، حملة انضباطية مكبرة، لإزالة كافة أوجه الإشغالات في نطاق مدينة ومركز دمياط.





أسفرت الحملة عن إزالة مخزن خردة مخالف للقانون، داخل الكتلة السكنية، بحي تاسع قطاع شمال مدينة دمياط، ومصادرة محتوياته من تشوينات ومخلفات فرز وتجميع الخردة، ونقلها بسيارتي قلاب إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة وذلك بمرافقة قسم الإشغالات.









تمت إزالة المخزن لخطورته الداهمة على المنطقة السكنية المكتظة بالسكان خشية وقوع أى حرائق.





كما تم إزالة المطبات العشوائية المخالفة، وذلك لتسهيل حركة المرور بالشوارع وتنقلات المواطنين بعد ان تعددت الشكزى من قبل المواطنين بكثرة وجود المطبات الصناعية بالمنطقة.