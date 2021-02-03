وزير الكهرباء:تحويل العدادات العادية إلى إلكترونية مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتي نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتًا إلي أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.





واضاف شاكر، أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات علي أرقي مستوي، لافتًا إلي أن العدادات العادية حاليًا تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرها خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التي يتم تركيبها حاليا علي الشبكة هي إلكترونية.





ونوه وزير الكهرباء، إلي أنه تم إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشرة علي المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.